Dertien nieuwe metro's voor het GVB, Vervoerregio investeert 111,5 miljoen

De nieuwe metro's vervangen oud en versleten materieel. Bovendien kan het GVB met de aanschaf de metro's vaker laten rijden. De inzet van het aantal metro's zal worden afgestemd op specifieke tijden of lijnen en het aantal reizigers.

In 2018 investeerde de Vervoerregio al in dertig nieuwe metro's, van het type M7. Deze zijn 60 meter lang, in plaats van 120 meter en worden door 'reizigers en GVB-personeel' positief beoordeeld, aldus de Vervoerregio. Met de nieuwe investering van ruim 110 miljoen kunnen de M4-types uit 1996/1997 worden vervangen.

Vervanging

"Tijdens de spits kan op de Ring- en Oostlijnen met twee gekoppelde treinstellen worden gereden en buiten de spits met enkele metrotreinstellen. Hierdoor kan het onderhoud aan het materieel beter worden gepland", laat de Vervoerregio weten.

Het aantal nieuwe metro's kan nog naar beneden worden bijgesteld. Dat hangt namelijk af van een M5-metro die momenteel defect is. "Na de zomervakantie wordt besloten of dit voertuig wordt vervangen, of dat het wordt hersteld." Als deze metro wordt vervangen zullen er elf metro's van het type M7 in de stad bijkomen, in plaats van de eerder voorgestelde dertien stuks. Twee M7's hebben namelijk dezelfde capaciteit als één M5.

Omdat de Vervoerregio in 2018 een optie vastlegde om eventueel nog extra metro's aan te schaffen, kan het GVB deze nu 'relatief voordelig bijbestellen'. En is er dus geen nieuwe aanbesteding nodig. "De tijd en het geld dat we hiermee besparen kunnen we dan weer goed gebruiken om het openbaar vervoer op andere manieren te verbeteren", aldus Gerard Slegers van Vervoerregio Amsterdam.