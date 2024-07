Overgrote deel woningen in metropoolregio te duur voor lage en middeninkomens

Huishoudens met een laag inkomen hebben in Metropoolregio Amsterdam (MRA) maar keuze uit 36 procent van de woningvoorraad. En dat terwijl maar liefst 40 procent van de huishoudens in de regio een laag inkomen heeft. Middeninkomens hebben nog minder te kiezen: voor hen is maar 10 procent betaalbaar. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van Metropoolregio Amsterdam onder bijna 47.000 inwoners in 29 gemeenten.

Het is voor het eerst dat de lage en middeninkomens zo weinig betaalbare woningen hebben om uit te kiezen. De reden is simpelweg de steeds maar stijgende prijzen. Er zijn in 2023 nagenoeg geen koopwoningen meer met een WOZ-waarde onder de 188.000 euro − in 2021 viel 3 procent van de woningen nog wel onder deze grens.

Overschot in duur segment

Het aantal woningen met een WOZ-waarde boven de 438.000 euro is daarentegen hard gegroeid: in 2023 valt 28 procent van de woningen in dit segment. In 2021 was dit nog 17 procent. Daarbij zijn er ook meer hoge inkomens bijgekomen, door inflatiecorrectie en een toename van hoge inkomens uit het buitenland.

De situatie is nu ontstaan dat er op papier meer huizen te koop staan in het dure segment dan dat er huishoudens zijn die dat kunnen betalen.

Huur

Wat betreft huur: gemiddeld betaalden huurders in 2023 in de particuliere vrije sector 1.420 euro per maand, huurders die kort geleden verhuisden hebben zelfs een huur van 1.534 euro. Er komen steeds meer huurders in dit segment met een lager inkomen, wat betekent dat zij duur wonen voor hun situatie.

Anne-Jo Visser, directeur van het Platform Corporaties MRA, ziet de vraag naar sociale huur toenemen. "Met de Wet betaalbare huur komen er naar verwachting betaalbare huurwoningen bij en dat is goed nieuws voor de bewoners in de MRA."