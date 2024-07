No Art Festival nu toch blij met kopie evenementenkalender: "Anders gaan kijken"

No Art Festival zegt nu toch 'blij te zijn' met het kopiëren van de gemeentelijke evenementenkalender. Gisteren werd duidelijk dat de evenementenkalender voor organisatoren van festivals en evenementen er volgend jaar hetzelfde uit gaat zien als dit jaar. De reactie van No Art is opvallend, eerder liet het festival weten er zwaar op tegen te zijn dat de kalender werd gekopieerd.

"We hebben een goed gesprek gehad met de gemeente en daardoor zijn we er anders naar gaan kijken", vertelt organisator Bora Guney. Hij geeft toe dat dit niet strookt met wat eerder werd gezegd. "We zijn blij als iedereen, de andere evenementen, tevreden zijn."

No Art stuurde eind juni nog een brief naar het stadhuis, waarin de organisatie nadrukkelijk verzocht om de evenementenkalender niet te kopiëren in 2025. Burgemeester Halsema verzocht de gemeenteraad toen halsoverkop om niet over het toekomstige evenementenbeleid te praten, vanwege dreigende juridische procedures.

Brief aan stadhuis

Eerder beschreef No Art Festival in de mail helder wat de risico's zouden kunnen zijn naar aanleiding van het kopiëren van de agenda. "Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de evenementenbranche en de druk in de sector (vooral van de Evenementen Vereniging Amsterdam) om de agenda te kopiëren, komen wij graag met een tegengeluid", liet de oprichter van No Art toen weten.

Wel gaf de oprichter toen aan 'natuurlijk heel blij en dankbaar te zijn met de huidige locaties. "Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij niet meer kunnen doorgroeien met deze capaciteiten en kosten. Voor het concept No Art heeft het Flevopark niet meer voldoende capaciteit. Wij maken verlies terwijl we wel uitverkopen", legde hij toen uit.

No Art droeg in die mail naar de gemeente aan 'dan ook pertinent niet kopiëren, maar te kijken naar een oplossing waarbij ons merk meer capaciteit of extra dagen kan krijgen'.

Advies hoogleraar

Het college schakelde na zorgen over de nieuwe kalender het advies van een hoogleraar in en stemde hiermee in. In een raadsbrief ging de gemeente kort in op het uitgebreide advies van de hoogleraar bestuursrecht, markt en data Johan Wolswinkel en deelde daarin zijn conclusies.

Zo stelde de hoogleraar dat in beginsel iedereen een gelijke kans moet krijgen om toe te treden tot de kalender. Zo zou het verlengen van een vergunning (het kopiëren) niet ondenkbaar zijn, maar daarvoor moet wel een goede onderbouwing zijn.

Daarnaast stelt de hoogleraar dat de juridische risico's van een gekopieerde kalender minder groot is dan dat van tevoren werd gedacht. Zo werd er eerder gedacht dat de kalender bij een procedure volledig zou sneuvelen, maar blijkt uit het advies van de hoogleraar dat dit niet per se het geval hoeft te zijn. "Ook is gebleken dat alleen organisatoren belanghebbende zijn en een procedure kunnen aanspannen tegen het besluit de kalender te kopiëren", licht de gemeente toe.

De toegenomen uitvoeringsrisico's zijn tegelijkertijd een dwingende reden om de kalender in 2025 nog een keer te kopiëren, stelde het college. Het advies van Wolswinkel was daarin doorslaggevend.