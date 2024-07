Van Amsterdam tot Parijs: zwemmer Kenzo Simons wil vooral genieten op de Spelen

Het is nog een kwestie van dagen voordat de Olympische Spelen in Parijs van start gaan. In het Sloterparkbad werkt de 23-jarige Kenzo Simons zijn laatste trainingen af voordat hij naar Frankrijk vertrekt. Daar wacht de 50 meter vrije slag op het hoogste podium.

Het is een droom die uitkomt voor de zwemmer. Hij kan niet wachten om zijn eerste slagen in het olympische bad te maken. Iets waar hij al van kinds af aan over fantaseert. "Ik weet nog wel dat ik voor de tv zat en naar filmpjes zat te kijken van Michael Phelps en hoe hij in Beijing zwom", blikt hij terug. "Om daar nu zelf te zijn is wel iets waar ik lang naar heb uitgekeken. En op het moment dat het zo ver is moet je ook laten zien dat je daar hoort, je best doen en er alles uit halen."

Verhuizing

Simons loopt voor zijn training rond in een Ajaxshirt. Dat doet haast vermoeden dat hij een geboren Amsterdammer is, maar hij groeide niet in de stad op. Als kind woonde hij met zijn familie in Paramaribo, maar verhuisde in 2017 van Suriname naar Nederland. Puur voor de sport, maar hij kwam niet alleen, want heel het gezin ging mee.

Het maakt dat het aarden in de stad hem goed af gaat. "Ik vind het wel fijn dat ze ook mee zijn gekomen", geeft hij aan. "Ze zouden misschien wat later komen of misschien helemaal niet, maar ze zijn er steunen me, staan achter me, en zullen er altijd voor me zijn."