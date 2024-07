Van Amsterdam tot Parijs: para-sprinter Fleur en estafetteloper Elvis dromen van goud

De Olympische Spelen starten morgen en de atleten werken hun laatste trainingen af voordat ze naar Parijs vertrekken. Fleur Jong en Elvis Afrifa zijn een bijzonder duo. Ze trainen in hetzelfde team op de atletiekbaan van AAC Amsterdam in Geuzenveld. De een met een olympische, de ander met een paralympische droom.

Afrifa maakt zich dus klaar om al snel in actie te komen, voor Fleur Jong is het nog even geduld hebben. De Paralympische Spelen starten op 28 augustus pas. De teamgenoten trainen in aanloop naar het piekmoment van dit jaar samen.

Onhandig

Hoewel ze dus niet op hetzelfde toernooi uitkomen, is er met de dynamiek tussen de twee niets mis. "We zijn allebei best onhandig sowieso", lacht Afrifa. Jong: "Niet zeggen!" Maar voor Afrifa is het een stukje eigenbelang om deze informatie te delen. "Sorry Fleur", zegt hij. "Ik kan best lachen als ze weer wat onhandigs doet. Ik weet zelf hoe het voelt."

Afrifa blijkt namelijk binnen het team lange tijd te worden gezien als de meest onhandige, maar vond een lotgenoot in Jong. "Elvis heeft me exposed als mede-onhandig persoon in het team", vertelt Jong. "Eigenlijk was Elvis altijd de onhandigste, maar ik ben eigenlijk ook heel onhandig. Al weet ik het charmant op te lossen."

Zenuwen en succes

Onhandig of niet, Afrifa beleefde een zenuwslopende, maar ook zeer succesvolle aanloop naar de Spelen. Hij kwalificeerde zich ternauwernood met de estafetteploeg. Ondanks zilver op het EK en persoonlijk succes met een Nederlandse titel op de 100 meter was het billenknijpen of hij naar Parijs mocht afreizen, waar hij op 8 augustus in actie zal komen.