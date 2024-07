Olympische Spelen nl Van Amsterdam tot Parijs: 3x3 basketballers dollen op en naast het veld

Aan het einde van deze week beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Vanuit Amsterdam zullen Dimeo van der Horst en Worthy de Jong voor de 3x3 basketbal afreizen naar Frankrijk. De Amsterdammers werken hun laatste trainingen af in het Velodrome in Sloten. De Jong is ook een van de vlaggendragers tijdens de openingsceremonie.

Worthy de Jong & Dimeo van der Horst - AT5

Ze dollen voordat het interview start, met brede glimlachen tot gevolg. Met de sfeer zit het goed, zo geeft De Jong aan. "We hebben gewoon lekker lol met elkaar", vertelt hij. "Als je het gewoon naar je zin hebt en plezier hebt, dan bouw je het meeste op. En hard werken ernaast natuurlijk, ik denk wel dat het goed komt." Wielerbaan En dat plezier komt ook voort uit de trainingslocatie. Met hulp van Topsport Amsterdam trainen ze sinds begin dit jaar, omringd door de wielerbaan, in het Velodrome in Sloten. "Het is gewoon lekker", aldus Dimeo van der Horst. "Hoe ik ben opgegroeid in Amsterdam, moet je op het pleintje en kun je geen binnen plek vinden. Dan kun je niet veel extra's doen. Dus dit is geweldig als basketballer dat je in je vrije tijd ballen kan schieten."

Quote "Ik denk ook dat het Amsterdamse bluf is dat je sowieso in je hoofd al gaat winnen" Dimeo van der Horst - 3x3 Basketballer

De basketballers grepen naast de medailles op de Olympische Spelen in Tokyo 3 jaar geleden, maar ze hebben zich verder ontwikkeld. Al vinden ze dat hoe de sport leeft momenteel nog wel wat kan groeien. "Ik denk dat het alles heeft, want als je van 90 minuten voetbal houdt zonder scoren, dan moet dit wel lukken", aldus De Jong. Ook Van der Horst doet graag een duit in het zakje wat de charme van de sport betreft. "Het is een wedstrijd van tien minuten en er gebeurt heel veel", legt hij uit. "Ook is het krachtig en explosief en er zijn geweldige spelers... Zoals ik, haha. En er valt heel veel te zien."

AT5

Van der Horst was er drie jaar geleden dus al bij, De Jong gaat voor het eerst naar de Spelen. "Ik ken hem van 5x5 en het is nu een mooi moment om samen te spelen", aldus Van der Horst. "We hebben op het OKT (het olympisch kwalificatietoernooi, red.) laten zien dat we elkaar kunnen complementeren. Als we dat blijven doen komt het helemaal goed." Een medaille is dan ook het doel. "De vorige keer was een mooie ervaring zonder medaille, nu een mooie ervaring met medaille", zo luidt de ambitie. "Ik denk dat dat sowieso het doel is als je naar een toernooi gaat. Ik denk ook dat het Amsterdamse bluf is dat je sowieso in je hoofd al gaat winnen. We moeten dat nu ook gaan doen." De eerste wedstrijd is op dinsdag 30 juli, om 19.05 uur tegen China.