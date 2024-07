Het Verkeer nl Paasheuvelweg wordt 30 km-weg: "Voor de veiligheid van de buurt"

Vandaag nemen we een kijkje bij de werkzaamheden op de Paasheuvelweg, vlakbij station Holendrecht. De wegen worden aangepast omdat ook hier nu de maximale snelheid 30 kilometer per uur geldt. In Het Verkeer vertellen projectcoördinator Bastiaan van Leeuwen en projectmanager Annemarie Honig over het werk in het gebied.

De Paasheuvelweg is onderdeel van het Amstel III-gebied, wat lange tijd alleen bedoeld was voor werk en industrie. Nu er in het gebied langzaam meer woningen bijkomen is het volgens Honig nodig om de wegen aan te pakken. "Het gebied verandert stap voor stap in een stadswijk", legt ze uit. "Om te zorgen dat iedereen veilig door de buurt kan, gaan wij een 30km-zone en een parkeerverbod invoeren."

Van Leeuwen vertelt hoe de ploeg aan de slag gaat met de wegen. "We zijn hier bezig met een verbreding van de berm en de versmalling van de rijbaan", legt Van Leeuwen uit. "We zijn nu bezig met het begin van de wijk en maken alles gereed om straks te kunnen asfalteren."

De aanpassing aan de wegen valt niet bij iedereen in de smaak. "Fietsers gaan binnenkort sneller dan auto's, leuk", zegt een vrouw grappend. Een ander die wij spreken is tevreden over de veranderingen in de buurt. "Wonen en werken wordt gemixt. Daarmee zie je wel een sterke verbetering in de wijk", legt hij uit. De sfeer op de werkplaats is goed. Een werkman die wij spreken geniet van zijn dag. "We hebben een pracht team. Ik werk hier met heel vele plezier", vertelt hij.

Gevolgen voor het verkeer Autoverkeer wordt om het werk aan de weg heen geleid door verkeersregelaars. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk heen. De werkzaamheden aan de Paasheuvelweg duren tot 9 augustus. Daarna is de rest van de wijk aan de beurt en dat werk zal midden september 2024 klaar zijn.