Is AI de redding voor het grote personeelstekort in Amsterdam?

Van de ICT tot transport & logistiek, de economische sector en de zorg: In bijna elke beroepsgroep in Amsterdam is te weinig personeel stelt het UWV. Ondertussen gaan de ontwikkelingen razendsnel op het gebied van kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Kan AI een oplossing zijn voor de arbeidskrapte in de stad?

Geert Wissink is directeur van Amsterdam AI, een netwerkorganisatie die kunstmatige intelligentie naar een hoger niveau wil brengen in Amsterdam. Dat doen ze door onderzoek te doen en het gebruik van AI in het onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. "We kijken naar de technologie, niet als een middel dat alles oplost, maar hoe we de samenleving kunnen helpen met AI", vertelt hij.

Deze ontwikkelingen hebben volgens hem wel degelijk invloed op de arbeidssector. "Aan de achterkant wordt het al heel lang gebruikt in bepaalde processen: In de logistiek, voor de beste bezorgservice bijvoorbeeld. Wat ons echter verrast heeft, is de opkomst van generatieve AI, zoals Chat GPT, waarmee je content kunt creëren wat eerst nog niet mogelijk was", aldus Wissink.

Volgens Wissink heeft AI de laatste tijd een grote vlucht genomen. "De afgelopen tien jaar is er een hele grote groei geweest in rekenkracht, in data en algoritmes. Bij elkaar zorgt het ervoor dat we toepassingen kunnen doen die tien jaar geleden nog niet mogelijk waren", zegt hij.

In de Houthavens weten ze wel, hoe AI in het bedrijfsleven te implementeren. Jasper Wognum ontwikkelde een camerabeveiligingssysteem met behulp van AI-techniek. Voor zijn systeem geldt dat AI kan helpen om repetitieve taken te automatiseren. "Er kunnen regels aangemaakt worden in het systeem. Zo kan je aangeven waar het op moet letten tussen twee en vijf uur 's nachts. Dan zijn er dus minder mensen nodig om hetzelfde te doen", vertelt Wognum.

Het systeem is al in werking bij de haven van Scheveningen en bij de douane in Rotterdam, om verdachte situaties op te merken. Wognum hoopt dat het ook operationeel wordt in de Amsterdamse haven, maar vooralsnog staat er alleen een pilot in zijn bedrijf in de Houthavens.

Keerzijde

Hoewel Wissink en Wognum enthousiast zijn over de mogelijkheden van AI, heerst er in de samenleving soms ook angst voor de snelheid van alle ontwikkelingen. Volgens Wissink komt dat vooral door alle aandacht voor AI. "Technologie wordt vaak als iets mystieks gezien, als iets ingewikkelds. Wij willen laten zien dat het iets is dat kansen kan bieden. Dat het niet een soort supermens is, maar dat het slechts gaat om patroonherkenning", zegt hij.

Daarbij is hij van mening dat het in de toekomst niet ter vervanging van mensen zal optreden. "Ik denk niet dat mensen moeten vrezen voor hun baan. Mensen moeten wel vrezen voor iemand die Chat GPT, heel goed kan gebruiken in zijn of haar werk", vertelt Wissink.