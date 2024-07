Tweede buurtrechtbank komt in Geuzenveld-Slotermeer

Er komt een tweede buurtrechtbank in de stad en wel in de wijk Geuzenveld-Slotermeer in Nieuw-West. Momenteel wordt er nog gezocht naar een locatie, de bedoeling is dat de eerste zittingen eind 2024 kunnen beginnen. Mensen die wonen in postcodegebied 1064 en 1067 komen in aanmerking voor de wijkrechtspraak: dat zou gaan om ongeveer 35.000 inwoners.