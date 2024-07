Stad nl Stad viert diversiteit tijdens Queer & Pride: ''Expo laat zachtheid, seksualiteit en sensualiteit van de zwarte queerman zien''

De stad is weer gehuld in alle kleuren van de regenboog tijdens Queer & Pride Amsterdam. Tot en met 4 augustus worden er honderden activiteiten georganiseerd. Zo is er de expositie 'This Is The Truth', in Melkweg Expo waarin de zwarte queerman centraal staat. In Amsterdam Informeert vertelt curator J. G. Basdew over deze intieme tentoonstelling.

In de tentoonstelling 'This Is The Truth' zie je een intiem portret van zwarte queer mannelijkheid door middel van fotografie en film. ''We zien de zachtheid van wat het betekent een zwarte queerman te zijn, de seksualiteit en sensualiteit komt ook aan bod, vertelt curator J.G. Basdew. ''Maar we zien ook hoe er bijvoorbeeld omgegaan wordt met verlies binnen deze gemeenschap.''

AT5

Wanneer we hem vragen naar zijn favoriete foto antwoord Basdew: ''Een favoriete foto selecteren uit al dit moois is echt onmogelijk, maar er is wel een serie, 'Inner Journey', gemaakt door Marvel Harris, die mij ontzettend raakt." In de doorlopende fotoserie Inner Journey deelt Harris zijn reis naar gender-identiteit, zelfliefde, transformatie en mentale gezondheid met de wereld.

AT5

Je medemens beter leren kennen ''Ik vind het heel mooi als mensen zich kunnen uiten op die manier, door bijvoorbeeld een tentoonstelling, om te praten en ook gemeenschap te vinden in elkaar'', zegt een voorbijganger op straat. En een ander vult aan: ''Ik denk dat het een goed teken is dat daar nu in deze tijd ruimte voor wordt gemaakt en aandacht aan wordt gegeven.'' En Basdew besluit: Waarom ik denk dat Amsterdammers naar deze tentoonstelling zouden moeten komen kijken, is omdat ik denk dat het ontzettend waardevol is dat je je medemens beter leert kennen.''