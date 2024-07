Wethouder Meliani draait bezuinigingen grote kunstinstellingen terug en geeft extra aan ITA

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) wil eenmalig 12 miljoen euro extra beschikbaar stellen in het Kunstenplan 2025-2028. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Onder andere het besluit om te bezuinigen op de gemeentelijke subsidiëring van zeven instellingen, wordt op advies van de Kunstraad met dit geld teruggedraaid. Ook krijgt Internationaal Theater Amsterdam (ITA) extra ondersteuning omdat dat subsidie van het Rijk misloopt.