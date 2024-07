Werken in de stad? Graag! Er ook wonen? Nee, sorry!

Huizen voor werkenden in Amsterdam met midden en lage inkomens zijn niet meer te betalen in de metropoolregio Amsterdam. Dit en meer komt uit een tweejaarlijks woononderzoek, waar we eerder over schreven, en een jaarlijks economisch onderzoek van de Metropoolregio Amsterdam.

In de laatste editie van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, een rapport met de laatste cijfers en inzichten over de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio, worden de gevolgen duidelijk van deze woontrend. Mensen met een modaal inkomen pendelen massaal naar de stad om te werken, maar wonen? Nee, helaas. Alleen voor wie vermogend is of meer dan de helft van het inkomen kan spenderen aan wonen, is de stad toegankelijk.De stad zit op slot, de economie draait als een dolle en de uitstoot van fijnstof is relatief groot. Het rapport werd afgelopen dinsdag 9 juli in de OBA Oosterdok officieel overhandigd aan de Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki van Economische Zaken en tevens voorzitter van het MRA-platform Economie.

Amsterdammer minder tevreden Er is ook goed nieuws: Het gaat beter dan ooit met het verdienvermogen van onze stad en regio. Binnen onze meest welvarende regio van Nederland is Amsterdam nog steeds met bijna 52% van het Bruto Regionaal Product de economische motor. Maar tegelijkertijd is de ongelijkheid toegenomen, zoals blijkt uit oplopende schulden en toenemende werkloosheid ten opzichte van de rest van Nederland. Die schulden hebben hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de hoge huizenprijzen in de regio. We zijn dan ook percentueel armer dan de rest van Nederland, doen we minder vrijwilligerswerk en zijn we relatief minder tevreden met de woonomgeving en met het leven in algemene zin in vergelijking met de rest van Nederland.

Quote "We moeten ons blijven inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt" Sofyan Mbarki - wethouder Economische Zaken

In de verkenningen is verder te lezen dat in onze regio de hoogopgeleide kennismigranten de economie in de metropoolregio op hoge toeren laten draaien, maar dat de keerzijde, de verdringing, de huizenprijzen doet stijgen tot ongekende hoogte, gezinnen wegtrekken en voor vacatures geen mbo’er meer is te vinden. En vooral het laatste gaat wethouder Mbarki aan het hart. In het panelgesprek tijdens de presentatie van het rapport zei hij dat ondanks de economische groei, we fundamentele en weloverwogen keuzes moeten maken. Het gaat goed, maar zolang MBO'ers moeten pendelen en niet kunnen wonen, moet er iets gebeuren. "Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan profiteren van deze welvaart moeten we ons blijven inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen, voor een schone, veilige en duurzame woonomgeving en het bevorderen van kansengelijkheid". Kortom, waakzaamheid en daadkracht zijn vereist. Welvaart moet tenslotte niet ten koste gaan van welzijn, van ons en van onze kleinkinderen. Brede welvaart, dus welvaart wat ons allemaal ten goede komt, is volgens een van de samenstellers van het rapport, professor Henri de Groot "niets voor luie bestuurders".

