Nieuwe bestuursvoorzitter UvA Edith Hooge: "De aangekondigde bezuinigingen zijn ongekend"

Hoewel Edith Hooge (56) zelf als student onderwijskunde aan de UvA nooit gedemonstreerd heeft, toen eind jaren 80 de toenmalige minister Deetman forse bezuinigingen in het onderwijs doorvoerde, heeft ze als kersverse bestuursvoorzitter haar eerste demonstratie er al op zitten. Op 22 juni demonstreerde Hooge met collega-bestuurders, docenten en hoogleraren tegen de bezuinigingen van het kabinet. Die wil het hoger- en wetenschappelijk onderwijs korten met zo'n 1 miljard euro. Dat betekent voor de UvA een mogelijke bezuiniging van ruim 100 miljoen euro. Hooge: "De aangekondigde bezuinigingen zijn ongekend. Die gaan zo'n ongelooflijke impact hebben. We willen echt duidelijk maken dat het niet kan."

"De plannen betekenen dat bijna alle opleidingen in het Nederlands moeten. Dat is veel te rigoureus"

Amsterdam is daarmee één van de koplopers. Hooge wil dat die toestroom beheersbaar blijft. Zo is er nu een numerus fixus voor enkele Engelstalige bachelor opleidingen, maar ze is fel tegen de inkrimping die het kabinet voorstaat. "De plannen die er nu zijn betekenen dat bijna alle opleidingen in het Nederlands moeten en dat is veel te rigoureus", vindt Hooge. "En die internationale studenten hebben we nodig, ook voor de economie, voor de innovatie, voor Amsterdam."

In mei dit jaar braken er felle protesten uit op de UvA campus Roeterseiland. Demonstranten, onder wie studenten en medewerkers blokkeerden de toegang en bezetten de campus. Er werden forse vernielingen aangericht. De demonstranten eisten dat de UvA de samenwerking met Israëlische instellingen verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. Kort na het aantreden van Hooge breken er opnieuw protesten uit. Nu op de campus op het Science Park. De rust keert uiteindelijk terug, maar het UvA bestuur willigt de eis van de demonstranten niet in.

Hooge: "Wat we hebben, is een soort kader met welke universiteiten werken we samen over de hele wereld. Nu gaan we daar specifieker kijken naar instellingen in conflictgebieden of waar mensenrechtenschendingen zijn. We gaan dat kader aanpassen en preciezer kijken naar onze samenwerkingen."