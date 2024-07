Zeer klein risico op verminderde vruchtbaarheid door chlamydia, GGD Amsterdam komt met nieuw testbeleid

GGD Amsterdam past haar testbeleid aan na nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat een infectie met de geslachtsziekte chlamydia slechts zeer kleine risico's met zich meebrengt. De wetenschappelijke inzichten leiden tot nieuw beleid, dat volgend jaar ingaat. "Juist de enorme jonge populatie in Amsterdam is jarenlang ongerust gemaakt. Nu blijkt dat onterecht. Deze aanpassing is dus ontzettend goed nieuws."

Aangenomen werd dat chlamydia een zeer belangrijke aanjager is van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Dat leidde tot speciale GGD-campagnes om meer en meer te testen.

Maar nu blijkt uit nieuw onderzoek dat de soa in de meeste gevallen weggaat. Er zouden vaak helemaal geen schadelijke gevolgen zijn. Bij mannen was al bekend dat het niet tot onvruchtbaarheid leidt, bij vrouwen zonder klachten zijn die zorgen nu ook weggenomen. Ook is er geen bewijs dat de huidige aanpak werkt.

"Daarom hebben we besloten vanaf januari volgend jaar niet meer standaard op chlamydia te testen", zegt Henry de Vries, dermatoloog bij Centrum voor Seksuele Gezondheid GGD Amsterdam. "Mensen met klachten uiteraard nog wel."

Onnodig bang gemaakt

Volgens De Vries is de aanpassing op basis van het voortschrijdende inzicht goed nieuws voor Amsterdammers. "We hebben jarenlang gecommuniceerd dat een chlamydia-infectie kan leiden tot verminderde onvruchtbaarheid. Daarom adviseerden we altijd een check bij ons te doen. Of je nu wel of geen klachten hebt. Maar dit nieuwe onderzoek is mooi nieuws voor jonge mensen."