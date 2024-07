Verdachte bomdreiging metro Rokin langer vast: "Hij zei mensen met een AK neer te gaan maaien"

De dertigjarige Jehad A. moet van de rechtbank langer vast blijven zitten, in afwachting van zijn rechtszaak. Hij wordt verdacht van het dreigen met bommen in het metrostation Rokin. Ook zou hij hebben gedreigd om mensen met een AK 'neer te maaien' in het Centrum, wordt hij verdacht van het bedreigen van een behandelaar en zou hij een 87-jarige man hebben mishandeld.

In de pro-formazitting gaat het erom of A. nog langer vast moet blijven zitten of niet. Op 1 april werd hij opgepakt, omdat hij de dag ervoor in het metrostation Rokin zou hebben gedreigd met een terroristisch misdrijf. De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat hij nog niet vrijgelaten kan worden, omdat er onder andere genoeg kans bestaat op herhaling.

Palestijnse sjaal

Volgens het OM zou A. op 31 maart dit jaar in de rondte hebben geroepen dat er bommen in het metrostation lagen. Hij zou daarnaast een Palestijnse sjaal om zijn hand hebben gewikkeld, en de indruk hebben gewekt dat hij daar een vuurwapen onder had.

Jehad A. ontkent. Hij zou wel in het metrostation zijn geweest, maar alleen om 'ongezien in het openbaar te urineren'. "Niets meer en niets minder", zo zegt hij tegen de rechter. "Ik heb niets te maken met terreur. En ik schreeuwde ook niet 'free Palestina'. En als ik dat wel had gedaan: wat zou er mis mee zijn als ik free Palestina had geroepen?" Zijn advocaat: "Er is een verschil tussen onprettig en onwettig gedrag. Dat laatste heeft hij niet gepleegd."

Mensen 'neermaaien'

A. wordt van nog meer zaken verdacht. Hij zou tegen de arrestantenbewaarders op de dag van zijn aanhouding hebben gezegd dat als hij naar huis zou gaan, hij een AK zou pakken en mensen in Amsterdam Centrum zou 'neermaaien'. Daarnaast heeft hij eerder in het jaar hebben gedreigd om met een stanleymes de keel van zijn behandelaar door te snijden, zo stelt het OM.