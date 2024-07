Vrouw die ratten doodschiet in AT5-uitzending stopt ermee na kritische vragen PvdD Amsterdam

De vrouw die in een AT5-uitzending ratten doodschoot, is daarmee gestopt nadat handhaving bij haar langs is geweest. Dat gebeurde na kritische vragen van Partij voor de Dieren Amsterdam. "Ze had ook helemaal geen vergunning."

In AT5-programma De Straten van Amsterdam werd 7 mei een vrouw geportretteerd die haar tuin heeft omgetoverd tot een vogelparadijs. Om die vogels veiligheid te bieden, besloot ze ratten met een luchtbuks af te schieten. “De rat is een plaagdier. Ik moet de mussen beschermen en de ratten afschieten op de meest humane manier”, zegt ze in onderstaande aflevering.

Partij voor de Dieren Amsterdam keek met verbazing naar de uitzending. Judith Krom van de fractie stelde een dag erna vragen over het afschieten van ratten.

Luchtbuks

De geportretteerde vrouw "is niet in het bezit van een ontheffing voor het schieten van ratten", zegt het college nu. Het schieten van dieren zonder ontheffing is verboden. "Maar er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden. De handhavende instanties hebben afspraken met haar gemaakt." Het college vertrouwt erop dat de luchtbuks niet meer gebruikt zal worden voor het doden van dieren.

De fractie is opgelucht, is te lezen op hun website. "Het was illegaal, er is gehandhaafd en ze stopt ermee. Niemand hoort weerloze dieren dood te schieten, alleen omdat hun aanwezigheid niet bevalt. We zijn blij dat we dit voor deze ratten hebben kunnen betekenen."