Race-app op e-bike door fabrikant 'on hold' gezet na onder meer kritiek Amsterdamse wethouder

De fabrikant van een e-bikeconcern heeft na kritiek van wethouder Melanie van der Horst een pas gelanceerde racegame op de fiets 'on hold' gezet. De vervoer- en verkeerswethouder zei dat "mensen aanmoedigen tegen elkaar te racen in een drukke stad echt onverantwoord is". Bedrijf Cowboy zegt daarop de nieuwe applicatie te pauzeren.

De gelanceerde app van het Belgische e-bikeconcern was bedoeld om e-bikers onderling de kans te geven tegen elkaar te racen. CEO van het bedrijf, Adrien Roose, stelde op LinkedIn "lets race!". In het licht van de problematiek van e-bikes en fatbikes in Amsterdam, met onder meer opgevoerde en gestolen varianten, kwam er veel kritiek op de beslissing van het bedrijf om met e-bikes spelletjes in het verkeer te spelen.

Van der Horst reageerde op zijn social media-post door te zeggen dat dit gevaarlijk is. "In de steeds drukker wordende straten van Amsterdam is het cruciaal dat iedereen gefocust blijft op de weg en andere weggebruikers. Het gebruik van de openbare ruimte als een soort racespel, is een vorm van afleiding die tot uiterst gevaarlijke situaties zal leiden."

Op de pauzeknop

Van der Horst zegt na te denken over het verlagen van maximumsnelheden op fietspaden en het nog breder onderzoeken hoe op andere manieren de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft. "Het laatste wat we daarbij nodig hebben in deze strijd zijn apps die mensen aanmoedigen om tegen elkaar te racen. En dat geldt zeker ook voor parken, waar mensen wandelen en kinderen spelen."

Roose reageert daar dan weer op en zegt naar aanleiding van de feedback de race-app te pauzeren. "Onze missie is om van fietsen het populairste vervoermiddel te maken, en we nemen veiligheid serieus. Onze apps zijn geen live races en we vragen rijders om veilige omgevingen te selecteren voordat de games beginnen."