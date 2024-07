Man neergeschoten in Zuidoost en gewond naar ziekenhuis

Een man afgelopen nacht gewond geraakt bij een schietpartij op een parkeerplaats aan de Heesterveld in Zuidoost. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Dit gebeurde rond 00.45 uur. Het slachtoffer is na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is hij 'diverse keren' in zijn onderlichaam geraakt.

De politie heeft het gebied afgezet om sporen veilig te stellen. De dader is nog niet gepakt.