Schiphol-medewerkers ongerust over zomerdrukte: “Nu al veel ziekmeldingen”

Schiphol-medewerkers vrezen dat de nu al hoge werkdruk door de topdrukte aankomende zomerperiode ondraaglijk zal worden, zo blijkt uit een recente enquête van vakbond FNV onder 427 werknemers. Om de veiligheid en gezondheid van personeel en passagiers te waarborgen, roept FNV op het personeelstekort op Schiphol zo snel mogelijk aan te pakken.

Reizigers op Schiphol - NH/Eline Boshuizen

Uit de enquête van vakbond blijkt dat 88% van de respondenten zich zorgen maakt over de werkdruk en 64% over het ziekteverzuim de komende zomermaanden. "Mensen raken uitgehold, we zijn bang dat ze omvallen", zegt Jaap de Bie, campagneleider FNV Luchtvaart. Ook platformmedewerker Jaap van den Berg vreest voor extreme werkdruk en ziekteverzuim.

"Ik hoorde van mijn leidinggevende dat er nu al veel ziekmeldingen zijn", vertelt hij. "Dat zorgt voor extra druk op andere medewerkers. De problemen zullen deze zomer alleen maar oplopen."

Platformmedewerker Jaap van den Berg maakt zich zorgen over de werkdruk tijdens de zomer - NH Media

Jaap belaadt als platformmedewerker de vliegtuigen. Tijd om uit te rusten is er niet. "Ze kunnen pauzes bijvoorbeeld exact volgens de CAO laten lopen, dus je krijgt dan de minimale rust", legt Jaap uit. "De vliegtuigen die je moet laden en lossen krijg je strak achter elkaar gepland, zonder een beetje rust. Dan moet je dus zelf die rust pakken en dan gaan er dus vertragingen komen." Vrees voor extreme drukte Wil Snip (61) werkt sinds 1993 in de bagagekelder en vreest voor de extreme drukte van komende zomer met een flinke bagagestroom. "De bezetting is in de bagagekelder op orde, maar er zijn veel nieuwe, jonge medewerkers die de ervaring missen. Er is weinig tijd geweest om hen goed in te werken. Je gaat geheid fouten krijgen", voorspelt hij. Hij vermoedt dat daardoor de werkdruk ook stijgt. "Je zult zien dat het ziekteverzuim weer gaat toenemen. Op een gegeven moment zit je gewoon aan je taks. Ik heb zelf ook die momenten ervaren. Ik ben nu 61, ik ben de jongste niet meer, op een gegeven moment ga je dingen voelen", zegt Wil. Tekst gaat verder onder de foto.

Bagagemedewerker en FNV-lid Wil Snip maakt zich zorgen over de zomerdrukte - NH Media

"Ik zeg wel eens: wij worden niet oud, we hebben een zwaar rooster, werken in een vervuilende omgeving en doen fysiek zwaar werk. Als je dat tegen je leidinggevende zegt, krijg je te horen: 'als je het je niet bevalt, dan ga je toch weg?'", zegt Wil vol ongeloof. Gebrek aan tilhulpen Momenteel stijgen de temperaturen al in de bagagekelder, waardoor medewerkers die de koffers moeten tillen, met het zweet op hun voorhoofd staan. De tilhulpen, die de fysieke belasting van de medewerkers moet verminderen, zijn nog steeds niet overal geïnstalleerd of in gebruik. "Dat maakt het werk ook nog eens zwaarder. Hoewel er airconditioning is, is het op hete dagen in de kelder niet te doen, zo heet", vertelt Wil. "De airco is één ding, maar in de kelder zijn veel zaken niet op orde. Er wordt wat aan gedaan nu, er wordt al iets meer naar ons omgekeken, maar het gaat heel langzaam."

Quote "Schiphol heeft jarenlang de boel laten versloffen, alles wat niet zichtbaar is, daar is op beknibbeld" Wil Snip, bagagemedewerker en FNV-lid

"De kelder en het platform zijn de sluitposten van de operatie, maar die zijn niet zichtbaar voor de passagier. Schiphol heeft jarenlang de boel laten versloffen, alles wat niet zichtbaar is, daar is op beknibbeld." Deze huidige situatie is onhoudbaar, stelt FNV. Het merendeel (61 procent) van de door hun bevraagde Schiphol-medewerkers denkt dat er tijdens de zomervakantie te weinig mensen op de eigen afdeling zijn om het werk op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren. 21 procent verwacht daarentegen dat er aankomende zomerperiode genoeg medewerkers op eigen afdeling zijn. Tekst gaat verder onder de infographic:

Vakbond De Unie ziet deze zorgen niet bij hun leden. "Er is juist veel personeel geworven", vertelt vakbondsvoorzitter Reinier Castelein. "We gaan het aankomende zomer zien. Het zou zonde zijn als er volgend jaar opnieuw personeel moet worden geworven door vertrekkende of zieke werknemers. Maar op dit moment hebben wij nog geen signalen vanuit onze leden dat dit het geval zou zijn." FNV wil voorkomen dat medewerkers bezwijken onder hoge werkdruk en roept op zo snel mogelijk meer personeel te werven. Om de werknemers aan te trekken en vast te houden, pleiten ze ervoor om werken op Schiphol aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met hogere lonen en afspraken over een minimale bezetting.

Reactie Schiphol "De werkomstandigheden en werkdruk voor alle medewerkers op de luchthaven hebben onze volledige aandacht. We waarderen dat vakbonden zoals FNV hierop blijven toezien en ons waardevolle feedback geven op basis van hun bevindingen. We zijn continu in gesprek met de vakbonden en alle bedrijven die actief zijn op Schiphol, waaronder de beveiligingsbedrijven, om de kwaliteit van het werk op Schiphol te blijven verbeteren."

Reactie KLM "Bij KLM zijn we klaar voor de zomervakantie. De personeelstekorten die we twee jaar geleden hadden, zijn opgelost en we bereiden ons goed voor op de piekmomenten zodat onze passagiers de service krijgen die ze van ons mogen verwachten. Daarbij is de veiligheid en het welzijn van onze passagiers en onze collega’s de hoogste prioriteit. KLM houdt zich ten alle tijden aan de arbeidstijdenwet en garandeert voldoende rusttijd om het werk veilig en goed uit te kunnen voeren. Wij zien momenteel geen hoger verzuim dan normaal door de drukte."