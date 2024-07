Almere presenteert bezuinigingsmaatregelen en elke inwoner zal de gevolgen merken

RPO

Burgemeester en wethouders in Almere presenteren donderdag hun bezuinigingsmaatregen. Snijden in de uitgaven en het verhogen van de tarieven en lokale belastingen zijn onvermijdelijk zegt het college, omdat het niet goed gaat met het huishoudboekje van de gemeente.

Almere staat er financieel slecht voor. Dat komt doordat de gemeente meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Om de uitgaven en de inkomsten in evenwicht te krijgen, moet de gemeente bijna 50 miljoen euro bezuinigen.

27,4 miljoen euro had de gemeente Almere al eerder moeten bezuinigen, maar dat werd meerdere malen uitgesteld. De overige 22,5 miljoen euro zijn nieuwe bezuinigen die doorgevoerd moeten worden.

Tegenvallers verslechteren situatie

De slechte financiële situatie wordt veroorzaakt door allerlei factoren, zoals de hoge kosten van de jeugdzorg, minder geld uit het gemeentefonds en de onverwachte kosten die de aanleg van de riolering in Oosterwold met zich meebrengt.

Al in maart werd duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders voor de zomervakantie met concrete bezuinigingsmaatregelen moest komen. Dat was een eis van de provincie Flevoland, die toezichthouder is.

Waarschuwing provincie

De provincie waarschuwde Almere om met concrete oplossingen te komen voor de tekorten, anders zou de provincie ingrijpen.

Dat betekent dat de gemeente alléén nog geld mag uitgeven met toestemming van de provincie. In dat geval is de gemeente geen baas meer over eigen uitgaven. Dat is een situatie die elke gemeente wil voorkomen.

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen tijd alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie onder de loep genomen. Doel is om een overtuigend bezuinigingspakket te presenteren.

Meer inkomsten zoeken

De gemeente gaat dus minder geld uitgeven dan het geval was. Maar dat is niet voldoende om de begroting op orde te krijgen. Daarom wil de huidige coalitie de inkomsten van de gemeente verhogen.

Zo gaat in ieder geval de onroerendezaakbelasting met 7,5 procent omhoog. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de afvalstoffenheffing van 440 euro naar 454 euro.

De rioolheffing gaat van 229 euro naar 243 euro en de parkeertarieven in de hele stad gaan met 17,5 procent omhoog. Daarnaast gaat een dagkaart in Almere Buiten van 2 naar 3 euro, een verhoging van 50 procent.

Nog meer geld nodig

Almere heeft meer geld nodig om de wensen van de nieuwe coalitie waar te kunnen maken. Eerder was afgesproken dat nieuwe plannen in de ijskast moeten omdat de gemeente daar geen geld voor heeft.