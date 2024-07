Halsema praat met ondernemers en bewoners over nachtleven: "Moet ook woonwijk blijven"

Veiligheid, diversiteit, wonen en horeca. Dat waren de thema's die vandaag centraal stonden tijdens het stadsgesprek van burgemeester Halsema met bewoners en ondernemers, veel uit de horeca, uit het centrum. Eerder al was de burgemeester ook in West, Nieuw-West, Noord, Oost en Zuidoost om ideeën op te halen.

Tijdens de stadsgesprekken wil de burgemeester horen wat er in het stadsdeel speelt en in gesprek gaan met de buurt. Ditmaal ging het gesprek specifiek in op het thema 'nachtleven''. Volgens een woordvoerder waren er zo'n 160 mensen aanwezig. Opvallend ten opzichte van eerdere gesprekken was dat er nu vooral ondernemers waren en een stuk minder bewoners.

Het meest besproken onderwerp waren de sluitingstijden. Zo lieten enkele ondernemers weten bang te zijn dat de burgemeester, de strengere regels op de Wallen, ook voor de rest van de stad wil laten gelden.

Dit was niet het laatste stadsgesprek. In oktober zal Halsema in gesprek gaan in zuid. Einde van het jaar gaat ze nog naar Weesp.