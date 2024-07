Verkeerswethouder Van der Horst over race-app: "Nieuw dieptepunt in de e-bikediscussie"

Verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) gaat binnenkort bellen met de CEO van e-bikeconcern Cowboy om te praten over de door hun gelanceerde race-app. Dat vertelt ze in AT5's Park Politiek. "Ik dacht wel even toen ik het hoorde: we zijn bij een nieuw dieptepunt in de e-bikediscussie terechtgekomen. We doen op dit moment er van alles aan om de verkeersveiligheid te verbeteren."

De gelanceerde app van het Belgische e-bikeconcern was bedoeld om e-bikers onderling de kans te geven tegen elkaar te racen. CEO van het bedrijf, Adrien Roose, stelde op LinkedIn "lets race!". In het licht van de problematiek van e-bikes en fatbikes in Amsterdam, met onder meer opgevoerde en gestolen varianten, kwam er veel kritiek op de beslissing van het bedrijf om met e-bikes spelletjes in het verkeer te spelen. Het LinkedIn bericht is inmiddels offline gehaald.

Gisteren besloot het bedrijf de race-app on hold te zetten vanwege de aanzwellende kritiek. Van der Horst: "We zien een enorme toegenomen verkeersonveilig op fietspaden door snelle elektrische fietsen. En dan krijg je opeens deze game onder je ogen, dan denk ik waar zijn we bezig? Ik vond het wel heel vreemd dat ze dit zo aankondigden en heb ook direct gereageerd en gevraagd waar ze mee bezig zijn."

'Stoppen is de insteek'

De wethouder zegt blij te zijn dat het bedrijf voor nu is gestopt met de app. "We gaan binnenkort met elkaar bellen om er verder over te praten. Ik sta altijd open voor een gesprek en kan dan vertellen wat de situatie in Amsterdam is en dat het ongelofelijk onverantwoord is om dit te doen."

Of het dan een gesprek wordt van weinig luisteren en vooral vertellen: stop voor altijd met deze game? "Dat zou wel een beetje de insteek zijn. Het is altijd goed om te luisteren naar de ander, maar dit willen we niet in de stad", besluit Van der Horst.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek, waarin Van der Horst ook vertelt over de financiering die rond is van de Oostbrug. Ook vertelt Van der Horst hoe zij tegen de toekomst van de taximarkt aankijkt.