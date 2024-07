Forse tik op de vingers van inspectie over niet halen inzamelnorm flesjes

Stichting Verpact heeft een 'vijfdelige last onder dwangsom' opgelegd gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De organisatie haalt de inzamelnorm niet en heeft volgens de toezichthouder een aantal taken verzaakt. Zo heeft Verpact niet onderzocht hoe hoog het statiegeld moet zijn, zodat meer mensen de moeite nemen om hun flesjes in te leveren. Ook kunnen consumenten de inzamelpunten nog nergens online vinden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt dat het makkelijker moet worden voor consumenten om plastic drinkflessen in te leveren. Verpact haalt de norm van 90 procent namelijk bij lange na niet: in 2022 werd volgens hen 68 procent ingezameld en in 2023 circa 71 procent.

En dat heeft gevolgen: 370 miljoen euro aan statiegeld is niet uitgekeerd, schrijft de inspectie. Naast deze economische schade, levert dit ook 'milieuschade' op. Daarnaast is er ergernis bij consumenten omdat zij geen geld terugkrijgen voor beschadigde flessen.

Vijf lasten

De inspectie heeft nu vijf verschillende eisen gesteld (vijfdelige last onder dwangsom) aan Verpact die de organisatie voor 4 oktober dit jaar moet realiseren. Dat zijn onderzoek naar de hoogte van het statiegeld, de mogelijkheid om beschadigde flessen ook in te leveren met teruggave van statiegeld (625.000 euro per week dat de resultaten niet zijn aangeleverd, maximaal 16 weken) én naar de beleving van de consument (2,4 miljoen euro per week, maximaal 12 weken).

Daarnaast moet de organisatie minimaal 5.400 uitbetalende inleverpunten realiseren (25.000 euro per niet gerealiseerd punt per vier weken) en de consument een online overzicht van de inleverpunten verschaffen (2,5 miljoen euro per week, maximaal 12 weken). Er waren begin vorig jaar ruim 4.000 inleverpunten.

Ambitieus

Verpact wil net als de Inspectie Leefomgeving en Transport zo snel mogelijk aan de norm van 90 procent voldoen, reageert het in een persbericht. Ze zijn al volop bezig met het plaatsen van extra statiegeldmachines en het opzetten van consumentencampagnes. De verwachting is om eind 2026 de inzamelnorm te halen. Verpact benadrukt dat landen als Noorwegen en Denemarken ruim acht jaar nodig hadden om 90 procent inzameling te behalen.

Verpact is overigens ook verantwoordelijk voor de inzameling van blikjes, waar sinds 1 april 2023 statiegeld op zit. Daar is in het eerste kwartaal van dit jaar 75 procent van ingeleverd.