Halsema over Israëlische vlaggen-verbod tijdens Pride Walk: "Onacceptabel dat het niet mag"

Dat Israëlische vlaggen niet welkom zijn tijdens de Pride Walk op 20 juli is volgens burgemeester Femke Halsema 'onacceptabel'. Volgens de burgemeester mag een organisatie van een manifestatie deelnemers niet verbieden om zich te uiten.

Queer Amsterdam, de organisator van de manifestatie, deelde op social media een bericht dat Israëlische vlaggen niet welkom zijn. Op hun website staat 'dat geen enkele vorm van zionisme getolereerd wordt'. Met die reden wordt de vlag niet toegestaan tijdens de loop.

Maar daar is de burgemeester het niet mee eens. "De Pride Walk is een manifestatie die onder het demonstratierecht valt. Die heeft de burgemeester te faciliteren en te beschermen ongeacht de inhoud. Vrijheid van demonstreren geeft echter geen recht op het opleggen van censuur aan demonstranten. Een organisatie mag mensen die willen meelopen dus niet verbieden om zich te uiten. Het is onacceptabel dat mensen die een vlag willen meedragen, dat niet zouden mogen."

Raadsvragen

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants liet eerder vandaag weten dat hij raadsvragen gaat stellen naar aanleiding van oproep vanuit de organisatie. "Ongelofelijk hoe openlijk antisemitisme kan zijn." Wijnants noemde het besluit 'schandalig en onacceptabel.' De woordvoerder van Queer Amsterdam benadrukt dat zij ook niet achter antisemitisme staan.