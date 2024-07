Het Verkeer nl Herinrichting Sloterdijk Stationskwartier: "Er komen hier tot 7500 nieuwe woningen"

Het gebied rondom station Sloterdijk is volop in ontwikkeling. Het gebied wordt getransformeerd van een kantorenwijk naar een gemengd woon-werkgebied. Wat dat betekent voor de openbare ruimte, legt projectmanager Mounir Afqir uit in Het Verkeer.

''De komende twintig jaar worden er tot 7500 nieuwe woningen gebouwd in dit gebied'', vertelt Afqir. ''Er blijft ruimte voor kantoren en er komen verschillende voorzieningen, zoals scholen en supermarkten.'' Dit alles zorgt ervoor dat de openbare ruimte opnieuw moet worden ingericht. ''We maken het groener en we gaan de straten verkeersveiliger maken'', aldus de projectmanager.

Eén van de voorzieningen is de bouw van IKC Sloterdijk. ''Dit is de eerste basisschool in dit gebied en gaat na de zomervakantie open'', legt Afqir uit. En daarom worden er op dit moment werkzaamheden uitgevoerd op de Barajasweg. ''We maken veilige oversteken voor fietsers en voetgangers.'' En eerder is over de N200, ter hoogte van de Radarweg, al een tweerichtingenfietspad aangelegd. Afqir merkt daarbij wel op dat de maatregelen op de Barajasweg tijdelijk zijn. ''De definitieve herinrichting laat nog even op zich wachten. Maar we willen nu alvast zorgen voor een veilige loop- en fietsroute naar de basisschool toe.''

De werkzaamheden om de oversteken op de Barajasweg veiliger te maken zorgen wel voor hinder. En dat merken voorbijgangers ook op. ''Ja dit is wel even lastig, vooral op de fiets moet je soms een omweg maken'', vertelt een man op de fiets. Iemand ander vindt het vooral in de auto lastig. ''Het is niet te doen.'' Afqir adviseert iedereen om goed de omleidingsborden in de gaten te houden. ''We werken in fases en er zijn omleidingen voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.'' Buslijn 61 wordt omgeleid via de Basisweg. Dat betekent dat de haltes Naritaweg tijdelijk buiten gebruik zijn. De werkzaamheden op de Barajasweg duren tot 14 augustus. De volledige herinrichting van de weg staat gepland voor 2026. Uiteraard komt Het Verkeer dan weer terug.

