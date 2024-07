Wethouder Van der Horst doet oproep richting Den Haag: maak gelijke regels voor alle taxi's

Verkeerswethouder Van der Horst (D66) snapt heel goed dat taxichauffeurs elke keer demonstreren vanwege de 'oneerlijke' taximarkt, maar volgens haar ligt het probleem en dus ook de oplossing vooral in Den Haag. "We hebben heel erg het Rijk nodig om de markt gelijk te kunnen trekken, zodat we iedereen gelijk kunnen behandelen", zegt ze in het AT5-programma Park Politiek.

Vooral die laatste klacht snapt Van der Horst goed. "Op dit moment zijn gewoon de regels niet hetzelfde voor beide. En dat is waar het knelt. We zien nu best wel spanning in de taximarkt. Men voelt zich niet altijd even gelijk behandeld. Zo voelen de TTO's dat de gemeente bij hen beter kan handhaven, en dat platforms als Uber, Bolt en andere, minder gecontroleerd worden. Dus daar zit heel veel pijn over en weer."

De afgelopen maanden hebben taxichauffeurs meerdere keren geprotesteerd in de stad, waarbij ze wegen blokkeren of in colonne toeterend door de stad rijden. Er is een waslijst aan klachten: zo zou het te gemakkelijk zijn om taxichauffeur te worden, en zouden de tarieven die platforms als Uber en Bolt rekenen te laag zijn. Ook zouden de zogeheten TTO's (de Toegelaten Taxi Organisaties, die de opstapmarkt bedienen) strenger worden gecontroleerd dan taxiplatforms als Uber (die alleen de zogeheten bel- en bestelmarkt verzorgen).

"Een derde van al het autoverkeer in het centrum is taxi, en dat is wel heel veel"

Maar volgens Van der Horst kan zij die problemen niet alleen oplossen. "We hebben heel erg het Rijk nodig om de markt gelijk te kunnen trekken, zodat we iedereen gelijk kunnen behandelen, en mijn wens is ook dat we iets meer kunnen reguleren. Want op dit moment is het wel heel makkelijk om taxichauffeur te kunnen worden." Want hoewel Van der Horst taxi's belangrijk vindt voor de mobiliteit in de stad, mag het van haar wel wat minder. "Een derde van al het autoverkeer in het centrum is taxi, en dat is wel heel veel."

Naast het gelijktrekken van de regels mag er volgens Van der Horst ook een betere regulering komen, en is de markt nu té vrij. "Ik zou graag dezelfde regels voor alle taxi's willen, en dan niet minder regels, maar dezelfde en dan iets meer reguleren. Zodat je weet dat kwaliteit geleverd wordt, dat wanneer je in een taxi stapt, dat je weet dat het goed is, dat je eerlijke tarieven krijgt, dat je weet dat de chauffeur er een boterham mee kan verdienen en dat de stad er zo min mogelijk overlast van heeft."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek, waarin Van der Horst ook vertelt over de financiering die rond is van de Oostbrug. Ook zegt Van der Horst wat ze vindt van de race-app van het e-bikemerk Cowboy.