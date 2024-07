Cultuur nl Kunstexpositie van Amsterdamse makers in Vrij Paleis: "Verhaal over de stand van de stad"

Op verschillende plekken in de stad is een expositie te zien over de huidige staat van Amsterdam. Jonge makers uiten hun liefde, maar ook kritiek op ontwikkelingen in hun leefwereld.

AT5

De expositie is een initiatief van straatkunstenaar Tycho. De gemeenschappelijke deler is liefde voor de stad. Zijn eigen kunst maakt hij voornamelijk in de publieke ruimte, vaak met een kritische noot die de effecten van de veranderingen in de stad aan de kaak stellen. Al is de kritiek vaak uit liefde geboren. Kritiek Nu brengt hij makers samen in het Vrij Paleis voor 'Kontempererrie Kuns'. "De één toont die liefde heel letterlijk door een soort ode te brengen aan de stad, maar kritiek uiten is ook een soort liefde. Je houdt van de stad, je houdt van het leven hier, maar je ziet misschien dingen die je niet aanstaan en dat kritiek uiten doe je omdat je van die plek houdt."

AT5

De naam van de expositie komt niet uit zijn eigen koker, zo geeft hij toe. "Kunst die tegenwoordig wordt gemaakt oftewel de hedendaagse kunst, wordt contemporary art genoemd", legt hij uit. "Door daar een soort Amsterdamse kwinkslag aan te geven en het te schrijven op een hele Amsterdamse manier, steek je een beetje de draak ermee. Die titel is bedacht door kunstenaar Hans de Tweede en die vind ik zo goed dat ik dacht, laten we onze groepsexpositie en onze kleine beweging zo noemen dan." Naast collega-kunstenaars, zijn het inmiddels ook vrienden geworden van Tycho, omdat hij ze al jaren 'in de scene' tegenkomt. "We wonen en leven allemaal in deze stad en zijn onderdeel van de samenleving hier", aldus de expositieleider. "We zien dat Amsterdam verandert, op een positieve, maar ook op een negatieve manier. Dat proberen wij te laten zien, door middel van onze kunst en uitingen. Dat kan verschillen van een muurschildering, tot een tekst of een foto."

Quote Ik ben heel trots om hier onderdeel van te mogen zijn en een verhaal te mogen vertellen over de stad Boris Suyderhoud - kunstenaar