Basisschool uit Zuid wint landelijk schoolvoetbaltoernooi: "Mooiste gevoel ooit"

Het was een groot feest op de basisschool de Notenkraker in Zuid deze week, want groep 5 en 6 zijn kampioen geworden van het landelijke schoolvoetbaltoernooi. En bij een kampioenschap hoort uiteraard een huldiging.

In totaal deden er 220.000 leerlingen mee met het voetbaltoernooi, maar door 'samenwerken' en 'hard werken' is het de Notenkrakers gelukt om te winnen.

Trotse directeur

Maar de kleine Amsterdammers hebben het ook zwaar gehad in het toernooi. "We werden veel getackeld en de scheidsrechter floot dan niet", aldus de aanvoerder. "Maar uiteindelijk hebben we de finale toch met 4-0 gewonnen."

Tim Janssen, directeur van de Notenkraker, is heel trots op z'n leerlingen. "We zijn de beste van 220.000 leerlingen in heel het land, dus daar zijn we heel trots op", vertelt Janssen vlak voordat hij gaat speechen. "We zijn de beste van heel Nederland."