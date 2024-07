'Ajax mondeling akkoord met Bertrand Traoré over terugkeer'

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met aanvaller Bertrand Traoré. De 28-jarige speler uit Burkina Faso tekent naar verluidt een contract tot 2026 in Amsterdam. Na het weekend staat zijn medische keuring op de planning.

Dat weet De Telegraaf vanavond te melden. De rechtsbuiten, die zelfs ook nog als linksbuiten en spits kan fungeren, was volgens de krant de gewenste buitenspeler van kersverse trainer Francesco Farioli. Mooi meegenomen voor de Amsterdammers is dat Traoré transfervrij is.

Voor Traoré betekent de overeenkomst een terugkeer naar Amsterdam, waar hij in het seizoen 2016/17 al een keer op huurbasis van Chelsea speelde. 'Bertje' behaalde onder Peter Bosz de Europa League-finale en wist in 39 wedstrijden dertien keer te scoren, ook was hij goed voor zes assists.

Na zijn huurperiode in Amsterdam tekende de Burkinees bij Olympique Lyon. Daarna speelde hij nog bij Aston Villa, Basaksehir en Villarreal.