Miniserie Snorder #3: De perfecte man

Net aangekomen uit het tropische Curaçao waar hij woont, lijkt Joost van Grinsven even te moeten wennen aan de omgeving. Ook in de Snorder dus. Hij is van het Amstelstation op weg naar zijn nieuwe geliefde in de Rivierenbuurt. "Zij is net hiernaartoe verhuisd vanuit Curaçao. Ik had voor mijn werk hier een meeting in Leusden, en nu dus even langs bij een vriendin hier." Joost is wat onwennig met haar 'zijn' vriendin noemen, want het is dus nog pril en zoals hij het aangeeft zijn ze in de 'verkennende fase'.

Hij heeft een bijzonder uitje gepland voor zijn nieuwe vlam komend weekend in het Italiaanse Brindisi. "Ik ga er wel vanuit dat het een romantisch weekend gaat worden. Dat is wel de bedoeling in ieder geval." Joost woont en werkt al 32 jaar op Curaçao, en dat terwijl hij er ooit naartoe ging voor maar drie jaar. "Het is geen straf om daar te wonen. In het begin moet je even wennen aan de andere mentaliteit daar. Dingen gaan wat langzamer aan, en als je wat later komt dan afgesproken, ben je ook nog op tijd. Maar er zijn ook dingen die ik heb overgenomen van de locals. Je hoeft bijvoorbeeld niet van tevoren met mensen af te spreken als je ze wil zien. Je gaat er gewoon heen. En je leeft natuurlijk meer buiten, vanwege het klimaat. Dat is heerlijk."