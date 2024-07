Ajax imponeert niet, maar weet wel oefenwedstrijd van Rangers te winnen

De Amsterdammers hadden in de eerste helft een licht veldoverwicht, maar echt om over naar huis te schrijven was het niet. Na zo'n halfuur gespeeld te hebben kwam Ajax op voorsprong. Een vrije trap die snel werd genomen kwam voor de voeten van Kenneth Taylor, maar hij werd neergehaald door de keeper van Rangers. Voor een penalty zou gefloten kunnen worden, maar Kian Fitz-Jim schoot de bal in het lege doel waardoor de goal telde.

Vijf minuten later stond het alweer gelijk. De Schotten scoorden een vrije trap, waar Diant Ramaj niet echt lekker stond. De doelman van Rangers overtroefde dat echter enkele minuten later. Een vrije trap van Branco van den Boomen werd door hem verkeerd ingeschat en ging daardoor onder hem door. Ajax ging daardoor met een 2-1 voorsprong de rust in.

Rentree Berghuis

De tweede helft, waarin ook veel werd gewisseld, was minder aantrekkelijk. Ramaj pakte een goede kans voor Rangers en Ajax schoot twee keer op de lat. Het hoogtepunt van het tweede bedrijf was de rentree van Steven Berghuis, nadat hij een lange periode moest herstellen van blessure.

De Amsterdammers hebben nu twee van de drie oefenwedstrijden gewonnen. Van PEC Zwolle werd op de toekomst met 0-1 verloren en eerder deze week werd het Belgische STVV met 4-0 verslagen. Komende week gaat Ajax op trainingskamp in Wageningen. Daar wordt nog geoefend tegen Al-Wasl uit Dubai en het Griekse Olympiakos.