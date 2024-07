Woning aan Meeuwenlaan waar auto afbrandde en explosief afging gesloten door burgemeester

De woning aan de Meeuwenlaan waar eerder deze week een auto in brand werd gestoken en een explosief afging, is op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten. Volgens Halsema voelen buurtbewoners zich niet meer veilig en is de kans op nog een incident reëel.

Op 9 juli werd het voertuig van de bewoonster, die voor de deur stond geparkeerd, in brand gestoken. Een woordvoerder van de politie kon destijds niet bevestigen dat de auto ook daadwerkelijk van de bewoonster was van de woning waar het explosief afging, maar uit het sluitingsbevel blijkt dat dit het geval was.

Twee dagen later, in de nacht van 10 op 11 juli, werd er een explosief bij de woning gelegd. Het kozijn knalde daardoor er volledig uit. De bewoonster was op het moment van de explosie thuis, maar raakte niet gewond. Begin juni werd er al door de politie een hagelgeweer, een kogelwerend vest en een patroon gevonden in de woning.

De gemeente heeft meerdere gesprekken gevoerd met buurtbewoners. Daaruit blijkt dat zij zich sinds de incidenten onveilig hebben gevoeld. De politie is daarnaast van mening dat de kans op meer incidenten rond de woning aannemelijk is. Om het veiligheidsgevoel in de buurt te verhogen en om herhaling te voorkomen sluit de burgemeester het pand.