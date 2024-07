Jorgo maakte een Oranjeshirt voor standbeeld op Kwakersplein, maar iemand nam hem mee

Om het EK een beetje te doen leven in de buurt besloot Jorgo Tanis om voor de Ratelaar, het standbeeld op het Kwakersplein in West, een Oranjeshirt te maken. Als het aan Jorgo zou liggen, juicht de Ratelaar over twee jaar voor het Nederlands elftal tijdens het WK, maar of dat nog kan is nog maar de vraag. Een onbekende dief liet het standbeeld in z'n hempie staan.

"Het voelde toch een beetje als een toevoeging aan de stad en een extra steuntje in de rug tijdens het EK, en misschien een volgend WK", legt Jorgo uit. "Maar dat gaat het misschien niet meer worden, want het shirt is verdwenen." Moeder hielp handje mee Het standbeeld, dat een ode aan de vuilnisman in de stad is, kreeg een retro-shirt van het EK in '88 aan, met naam achterop. De moeder van Jorgo zorgde ervoor dat door middel van klittenband het shirt ook echt om de Ratelaar kon. "Ze heeft het helemaal uit elkaar geknipt en weer in elkaar gezet voor de Ratelaar."

Vrijwel direct na de uitschakeling tegen Engeland in de halve finale wilde Jorgo de Ratelaar weer uitkleden, maar toen was het shirt al verdwenen. "Mensen zijn teleurgesteld na zo'n uitschakeling, ik had ook dat gevoel. Ik snap wel ergens dat ze dan geen oranje meer willen zien, maar ik hoop dat ze uiteindelijk tot bezinning komen en 'm weer terugbrengen."

