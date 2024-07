Dierenpolitie vindt schildpad met 6 eieren, vermoedelijk gedumpt in de berm

De dierenpolitie heeft een schildpad met eieren aangetroffen in Zuidoost. Ergens in de berm aan de Dubbelinkdreef ter hoogte van de Dantestraat lag het dier er met zes schildpadeieren.

Het vermoeden is dat de schildpad er gedumpt is. Het gebeurde al vorige week, maar de dierenpolitie brengt het nieuws nu pas naar buiten. De schildpad is samen met de eieren overgebracht naar een gespecialiseerde opvang.

Ze zijn op zoek naar getuigen. "Heb jij de schildpad zien zitten, iets verdachts gezien of heb je de schildpad eerder ergens in de buurt gezien of weet je hoe de schildpad daar gekomen is?" De vraag is dan om contact met de dierenpolitie op te nemen..