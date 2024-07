De Spot: Rogiers huis staat vol met spulletjes, hij is een 'veilig verzamelaar'

In de Stadionbuurt staat een huis vol spullen. Papieren, bonnetjes, kranten, notities. Het is het werk van Rogier van der Vliet. Hij doet aan, zoals hij het noemt, 'veilig verzamelen'. Hij wil wel wat spullen wegdoen, maar dan moet hij wel eerst alles een keer doorspitten. Want hij wil niks waardevols weggooien.

"Hier staan voornamelijk schriften met notities en kranten", Rogier loopt een slaapkamer binnen waar je maar een meter in kan stappen, vanwege alle opgestapelde dozen en andere spullen. "Er zitten ook nog wat papieren in van rechtszaken. Een die ik gewonnen heb, zonder advocaat. Tegen de afdeling Toeslagen." Volgens Rogier zitten er allerlei waardevolle notities tussen de papieren, want hij schrijft nogal wat gedachtegangen en andere zaken op. "Het ding is alleen dat ik die notities vaak kwijtraak, dan maak ik daar weer nieuwe notities over, en die wil ik dan in verzamelschriftjes doen. Nou raak ik die schriftjes dan soms ook weer kwijt. Ach ja, zo houd ik mezelf dus behoorlijk bezig." Tussen de spullen in de kamer hangt een oude hockeysok. "Kijk, die andere bijhorende sok ben ik kwijt. Die moet ik eerst even vinden. Maar waarschijnlijk kan ik, vanwege mijn slechte rug, toch niet meer hockeyen en maakt het eigenlijk ook helemaal niet uit of ik die andere sok vind of niet", lacht Rogier.

Rogier te midden van zijn verzamelingen - AT5