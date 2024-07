Het water op, de parken in: warm en overwegend droog weer op komst

Komende dagen meer kans op buien

Morgen blijft het ook zonnig met oplopende temperaturen tot wel 23 en 27 graden. In de middag is er toch wel wat kans op neerslag. "Tijdens de eerste middaghelft schijnt de zon flink, afgewisseld door wat sluierwolken", staat op Weeronline. In de avond neemt "de bewolking verder toe en vanuit het zuidwesten trekt een aantal buien noordoostwaarts over het land".

Ook die dag erna komen er buien over het land, mogelijk - volgens de weersite - met onweer. "Lokaal kan het tijdens een bui onweren. Gedurende de nachtelijke uren komen verspreid over het land buien voor."

Daarna: veel zon

Maar zonaanbidders niet getreurd, want vanaf woensdag is het prima zomerweer. De temperatuur schommelt dan tussen de 21 en 25 graden en wolken geven een lekker briesje in de stad. Er zal een stuk minder neerslag vallen dan normaal in de tijd van het jaar.

"Ook de zon krijgt de komende periode flink wat meer ruimte. Door een combinatie van flink wat ruimte voor de zon en aangename temperaturen is het vaak heerlijk vakantieweer."

