En weer is "football not coming home", Spanje Europees kampioen

De eerste helft was matig, met maar heel weinig kansen. Dat was voor de Engelsen hoopgevend, want vooraf was Spanje topfavoriet. Dat zorgde voor zelfvertrouwen en de 'footballs are coming home' waren niet van de lucht.

Maar dat zelfvertrouwen liep al snel een deuk op toen Nico Williams meteen na rust scoorde. Engeland vocht terug en invaller Cole Palmer een goed geplaatste schuiver van een meter mof 25 gelijk maakte, uiteraard tot grote vreugde voor de Engelse fans.

Vlak voor tijd trekt Spanje aan het langste eind. In de 86e minuut scoort Oyarzabal en is het klaar voor Engeland. Net als het vorige EK verliezen de finale.