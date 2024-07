Monument voor Peter R. de Vries vandaag onthuld

Drie jaar na de schokkende moord op Peter R. de Vries wordt vanmiddag op het Leidseplein een monument ter nagedachtenis aan de misdaadverslaggever onthuld. Het monument 'Tegen alle stromen in' wordt onthuld in het bijzijn van de familie van Peter R. de Vries.

Het monument krijgt een centrale plek op het Leidseplein en draagt onder andere rechtvaardigheid, compassie en daadkracht uit. Daarmee staat het monument voor de waarden van Peter R. de Vries en de stad Amsterdam, aldus de gemeente.

Voorafgaand aan de onthulling om 15.00 uur zijn er speeches van onder andere burgemeester Femke Halsema, kunstenaar Rini Hrukmans en Peters dochter Kelly de Vries. De onthulling wordt live uitgezonden op NPO 1. Ook AT5 is uiteraard aanwezig voor een verslag.

Bronzen handen

Het ontwerp van het gedenkteken zijn twee bronzen handen die in elkaar grijpen. Op de bronzen handen komen in 41 talen leefregels te staan die De Vries in de laatste brief aan zijn kinderen had geschreven. "Er staat onder andere: houd je rug recht en kom op voor zwakkeren en minderheden. Dat is iets wat mijn vader bij leven heel erg belangrijk vond en belangrijk vond om aan ons mee te geven", vertelde zijn zoon Royce de Vries vorig jaar.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Negen dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis.