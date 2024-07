Gemeente gaat in gesprek met Queer Amsterdam over weren van Israëlische vlag

De gemeente en stichting Queer Amsterdam gaan op korte termijn in gesprek over de ophef die is ontstaan over het voornemen om de Israëlische vlag te weren bij de Pride Walk. Politici spraken er schande van en ook burgemeester Halsema veroordeelde de actie. Naar aanleiding van de ophef besloot Queer Amsterdam afgelopen zondag zich terug te trekken uit de organisatie van de Pride Walk dit jaar.

AT5

De stichting gaf aan de commotie te begrijpen, maakte excuses en trok zich dus terug uit de organisatie van de Pride Walk, maar staat nog steeds achter het weren van de vlaggen. "Zoals we eerder zeiden, was onze formulering in een vorig bericht ongelukkig. Maar we kunnen in dit politieke klimaat niet alle vlaggen van harte verwelkomen of steunen", zei Queer Amsterdam eerder in een statement.

Gesprek met gemeente De gemeente gaat op korte termijn met de stichting in gesprek, laat een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) aan AT5 weten. "Het uitsluiten van groepen is voor het college van burgemeester en wethouders onaanvaardbaar." De woordvoerder benadrukt overigens wel dat dit weekend ook overleg is geweest tussen de stichting en de gemeente.

Drukte op de Dam voorafgaand aan de Pride Walk in 2023 - Inter Visual Studio

Geen subsidie voor de Pride Walk Queer Amsterdam krijgt subsidie vanuit de gemeente om bepaalde evenementen te organiseren. Maar voor specifiek de Pride Walk krijgt de organisatie geen subsidie, benadrukt de gemeente. De Pride Walk is een demonstratie en daarvoor wordt vanuit de gemeente nooit subsidie verleent, legt de gemeentewoordvoerder uit.

Volledige reactie woordvoerder wethouder Touria Meliani "Queer & Pride staat voor inclusie en de lhbtiq+ gemeenschap staat daarin centraal. Als een van de vooraanstaande organisatoren van Queer & Pride 2024, draagt Queer Amsterdam een grote verantwoordelijkheid om iedereen welkom te heten bij hun activiteiten. De Pride Walk is een manifestatie en valt daarmee buiten de subsidie. Daarover heeft de burgemeester aangeven dat het weigeren van Israëlische vlaggen bij de Pride Walk onacceptabel is. De gemeente subsidieert inhoudelijke programmering tijdens de Queer & Pride. Vanuit deze relatie voert het college het gesprek met Queer Amsterdam over hun uitspraken in verband met de Pride Walk. Het uitsluiten van groepen is voor het college onaanvaardbaar."

Queer Amsterdam organiseert tal van evenementen tijdens Queer & Pride Amsterdam. Of de organisatie bij andere evenementen ook liever geen Israëlische vlaggen wil zien, is onbekend. De stichting wil vooralsnog niet reageren op vragen van AT5.

Stichting Queer Amsterdam is sinds vorig jaar samen met de Stichting Pride Amsterdam verantwoordelijk voor het organiseren van de Queer & Pride Amsterdam, voorheen Pride Amsterdam. Het evenement duurt twee weken waarbij QA de organisatie van de eerste week op zich neemt. De aftrap is op 20 juli met de Pride Walk, maar daar is de stichting dus niet meer bij betrokken.

Morgen zullen er tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen worden gesteld door VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants. Burgemeester Halsema zal die vragen beantwoorden.