'Honderden woningen in de stad door criminelen gekocht via grootschalige hypotheekfraude'

Het Openbaar Ministerie bevestigt de berichtgeving hierover van het FD. Bij de criminele organisatie zouden zes hypotheekadviseurs zijn betrokken. Zij zouden sinds 2018 gemiddeld twee keer per maand een vervalste hypotheekaanvraag hebben ingediend. De krant becijfert dat dit neerkomt op zeker 800 hypotheken die met vervalste documenten tot stand kwamen.

In het blootgelegde criminele netwerk waren een makelaar, hypotheekadviseurs en administratiekantoren actief. Voor 7.000 tot 12.000 euro regelden zij valse werkgeversverklaringen, nepsalarisstroken en, als de hypotheekaanvrager een eigen onderneming had, aangedikte jaarrekeningen om daarmee de banken te misleiden. De banken waren minder kritisch op de aanvragen, omdat de gegevens werden aangeleverd door professionele partijen.

Tien aanhoudingen

In mei werden in verband met het onderzoek tien mensen, in de leeftijd van 23 tot 45 jaar oud, gearresteerd. Zij hadden allemaal een baan in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseurs. De politie kwam de groep op het spoor na een tip uit een onderzoek van de Rotterdamse politie over de invoer van cocaïne via de haven en over een 'verdachte vastgoedtransactie'. De hoofdverdachte, een 40-jarige Amsterdammer met een makelaarskantoor, bleek te beschikken over een 'onverklaarbaar grote vastgoedportefeuille'.

Door de praktijken van de criminelen verdwenen er huizen uit de legale woningmarkt. "De fraude treft daarmee ook gewone burgers, die zich wél aan de regels hielden en zodoende woningen aan hun neus voorbij zagen gaan", zegt de Amsterdamse officier van justitie Ursula Weitzel tegen de krant. Politie en het OM pleiten voor een extra controle van hypotheekaanvragen via de Belastingdienst, iets waar banken momenteel nog geen toegang toe hebben.

AT5 sprak de politie afgelopen mei over de tien aanhoudingen: