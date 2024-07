Damsko aflevering 45: Mijmeren & zwijmelen

In deze laatste Damsko voor de zomer vervallen we van de ene emotie in de andere. In Oost zijn we melancholisch, en denken we aan vervolgen tijdens uit de jeugd. In West zijn we verliefd op eten en de culturen die daarbij horen en in Noord denken we aan een zeer treurige herinnering die ons elven voorgoed veranderde. Je leest het goed. Deze Damsko is een achtbaan aan gevoelens, van gewone maar toch ook bijzondere Amsterdammers.

AT5

In de serie Snorder stapt de Boliviaanse Luís in. Hij remigreerde ooit naar zijn thuisland, maar eenmaal daar kon hij niet meer wennen aan de mentaliteit van de mensen daar. Hij zag veel corruptie in het land en was de 'Nederlandse gang van zaken', zoals hij dat zelf zegt, inmiddels gewend geraakt. Hij keerde met zijn gezin terug. Alleen is één van zijn kinderen daar achtergebleven, wat hem nog steeds dwars zit. In de rubriek De Kaart leren we een letterlijk en figuurlijk wereldstel kennen. De Zweedse Ellinor en Indonesische Arya gaan binnenkort trouwen en dat belooft een bijzondere bruiloft te worden met een Zweeds buffet, Indonesische traditionele kleding en muziek. Hun liefde verenigen ze verder in hun bijzondere Zweeds/Indonesisch fusion-restaurant dat ze runnen in de stad.

AT5