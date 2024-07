40-jarige Pasveer tekent nog een jaartje bij, wordt een van de oudste eredivisie-spelers ooit

Pasveer, die op 8 november zijn 41e verjaardag viert, kwam in 2021 transfervrij over van Vitesse. In Amsterdam tekende hij destijds voor twee seizoenen.

De tweevoudig international maakte op 7 augustus 2021 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax, in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4). Hij keepte tot nu toe 50 officiële wedstrijden voor Ajax 1 en werd in het seizoen 2021/2022 landskampioen met de club.

Pasveer wordt met de verlenging van zijn contract een van de oudste eredivisie-spelers ooit. Als hij dit najaar 41 jaar wordt, komt hij in die lijst uit op een gedeelde zesde plek. De oudste voetballer die ooit in de eredivisie speelde is oud-doelman Jan Jongbloed, die was destijds 44 jaar.

Pasveer is ook 5 jaar ouder dan zijn coach Farioli.