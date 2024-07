Monument Peter R. de Vries onthuld op Leidseplein: "Moord zal ons decennia blijven verbijsteren"

Het monument voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries op het Leidseplein is zojuist onthuld. Het gaat om twee enorme bronzen handen die in elkaar grijpen, met daarop in 41 talen leefregels die De Vries eerder schreef.

Voorafgaand aan de onthulling vonden er toespraken plaats, onder meer door burgemeester Halsema. Zij noemde de moord op De Vries 'zo wreed, zo luguber en zinloos'. "Dat hij hier, in het hart van Amsterdam, bijna in het zicht van de plek waar hij zijn werk als journalist deed, is vermoord, zal ons decennia blijven verbijsteren. En we willen dit ook niet vergeten." Halsema zei dat met het monument ook de Amsterdamse waarden zichtbaar maakt. ""Opkomen voor de mensen die kwetsbaar zijn, zoeken naar recht en rechtvaardigheid, je verbonden weten met elkaar en – bovenal – de wens om samen vrij te kunnen leven."

Toespraak burgemeester bij monument Peter R. de Vries AT5

Toespraak Kelly de Vries AT5 Volgende

De Vries werd in 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.