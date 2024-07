Stad nl Tien jaar na MH17-ramp herdenkt Maarten zijn vriend Pim: "Het is een gemis en blijft een gemis"

Precies tien jaar was de tragedie met de MH17. Bij de crash kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 193 Nederlanders. Zestien van hen kwamen uit Amsterdam. Op de vlucht zat onder anderen Pim de Kuijer. Destijds woonde Pim in de Domselaerstraat in de Dapperbuurt in Oost met huisgenoot Maarten Gehem. Met een aantal anderen probeert hij ervoor te zorgen dat het gedachtegoed van Pim in leven blijft.

Voor Gehem zit goede vriend en huisgenoot Pim nog altijd in zijn gedachten. "Als ik in de buurt ben dan fiets ik vaak expres nog even door die straat heen en kijk ik naar het appartement waar we samen woonden", beschrijft hij. "Dat is wel een bijzonder plekje."

AT5

Lezing Pim de Kuijer was een politiek activist en lobbyist voor Stop Aids Now. Hij zette zich in voor mensenrechten, minderheden en democratisering. Om die lijn voort te zetten richtte zijn vriendengroep een stichting op waarmee ze jaarlijks de Pim de Kuijer-lezing organiseren, waar 'politiek geëngageerde wereldverbeteraars' spreken. En dus was er ook dit jaar een lezing, dit keer met Sasha Volgina, op 5 juli in De Balie. "Zij is een Russische activiste die strijdt voor erkenning van mensen met hiv, iets dat in Rusland nog steeds niet het geval is", aldus Gehem, die mede-organisator van de lezingen is. "Ze vertelde haar levensverhaal en dat was buitengewoon ontroerend, want Pim streed ook voor goede zorg voor mensen met hiv."

Het verhaal van Volgina kwam dicht bij de idealen van De Kuijer. "In de laatste twee jaar van zijn leven werkte hij voor het Aidsfonds", legt Gehem uit. "En daar kwam bij dat Sasha eigenlijk net als Pim op vlucht MH 17 zou zitten, maar door een toeval miste ze die. Dat kwam op die lezing ook erg dichtbij." 'Gemis' Inmiddels is de ramp dus tien jaar geleden. De slachtoffers worden bij een besloten herdenkingsbijeenkomst herdacht bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Hoewel Maarten daar niet bij aanwezig zal zijn, weet hij wel zeker dat hij veel bij De Kuijer en de andere slachtoffers zal stilstaan vandaag. "Het is een gemis en het blijft een gemis", geeft hij aan. "Ik vind ook ergens prettig om weer aan hem te denken. Dus ook die lezing die we organiseren in De Balie, is steeds weer een moment dat hij ietsje dichterbij komt en dat is ook wel bijzonder."