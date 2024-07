Metershoge vlammen bij autobrand vlak voor gevel in Weesp

Een auto is volledig uitgebrand in Weesp. De brand ontstond iets voor 15.00 uur op de Achteromstraat. Uit het voertuig sloegen metershoge vlammen en dikke rookwolken.

Het voertuig stond voor een woning toen het in brand vloog. De woning liep flinke schade op. Zo zijn de kozijnen en voordeur zwartgeblakerd, is te zien toen de brand was geblust.

Wat er is gebeurd vooraf aan de brand wordt uitgezocht.