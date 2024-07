Houtbouwliefhebbers maken een luistergids over houten huizen in de stad

Er staan ruim duizend houten huizen in de stad. Al vijftien jaar doet historisch geograaf Ron van Muijnck onderzoek naar de verhalen en structuren achter deze bouwwerken. Samen met muzikant Ymkje de Boer en fotograaf Remco van Blokland maakte hij een uitgebreide luistergids langs oude en nieuwe houten huizen. "Bouwen in hout is weer helemaal hip."

Wonend in Nieuwendam kwam Van Muijnck op het idee om dit vergeten stuk geschiedenis in kaart te brengen. "Hier in Nieuwendam staan echt de pareltjes. Ook is de sociale geschiedenis van deze gebouwen goed opgeschreven en dus is er veel over te vertellen."

De laatste twee jaar besloot het trio om het onderzoek van Van Muijck interactiever te maken. "We dachten eerst na over een boek maar op deze manier kunnen mensen via geluid en beeld de verhalen achter het hout echt ervaren." De makers van de luistergids zien het als een kennisbank. "Doordat het een website is kunnen we gaandeweg informatie toevoegen. We hebben heel vaak dat bewoners van het huis met informatie komen die niet bekend was."