Huuraanbod verdampt terwijl prijzen blijven stijgen

Amsterdamse huurders zijn opnieuw een stuk meer gaan betalen. In de stadsdelen Centrum en West steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs zelfs voor het eerst boven de grens van dertig euro. Tegelijkertijd stoppen de verhuurders woningen ook massaal in de verkoop. Dat blijkt uit een data-analyse van woningplatform Pararius.

Het woningplatform vergeleek de cijfers van het tweede kwartaal van 2024 met die van een jaar eerder. In Amsterdam nam de gemiddelde vierkantemeterprijs toe met 3,8 procent, waardoor nieuwe huurders 27,57 euro per vierkante meter per maand betaalden.

In stadsdelen West en Centrum betalen huurders nu voor het eerst een vierkantemeterprijs van boven de dertig euro. In het centrum steeg de vierkantemeterprijs van een vrijesectorhuurwoning met 6,1 procent in vergelijking met een jaar geleden. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal van 2024 gemiddeld 30,83 euro per vierkante meter per maand. In West (30,86 euro) betaalden nieuwe huurders 6,1 procent meer dan een jaar geleden.

En blijkbaar zijn minder mensen bereid om dat soort excessieve bedragen neer te leggen voor een woning. In de grote steden krijgen huurwoningen steeds minder reacties. Een gemiddelde huurwoning in Amsterdam kon in hetzelfde kwartaal rekenen op 17 reacties. Wat beduidend minder is dan 37 reacties een jaar daarvoor.