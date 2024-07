Straten van Amsterdam nl Kiki Bosman neemt afscheid van de Straten van Amsterdam

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze speciale uitzending nemen we afscheid van onze geliefde presentator Kiki in haar eigen buurt: de Jordaan.

Waar Kiki ons normaal gesproken mee op pad neemt, zijn de rollen deze keer omgedraaid. Kiki weet namelijk van niets en gaat door middel van hints op zoek naar de parels van de Jordaan. Als eerste gaan we langs bij Tilly, een bijzonder persoon in Kiki's leven. Ze ontmoetten elkaar in een café, waar Kiki aan Tilly vertelde hoe graag ze in de Jordaan wilde wonen. Een paar maanden later kwam Kiki's droom uit: ze vond hier een huis! Dit was gelijk ook het begin van een mooie vriendschap tussen de twee. Samen struinden ze de Jordaan door. Tilly leerde Kiki alles wat er valt te weten over deze eigenzinnige buurt.

Tilly - AT5

Dé parel van de Jordaan, waar Johnny Jordaan over zong, is natuurlijk de Westerkerk. Bij binnenkomst worden we muzikaal ontvangen door organist Hayo. Hij speelt al van kinds af aan orgel en vertelt Kiki over de geschiedenis van dit bijzondere instrument. Maar...in de Westertoren ligt er nóg een verrassing te wachten. Want hoe konden we Kiki beter bedanken voor haar tijd bij De Straten dan haar een poeslief afscheidscadeau te geven?

Hayo - AT5

De volgende parel die we aandoen is Café Chris, een café met een bijzondere oorsprong. Het werd namelijk in 1624 gebouwd voor de bouwvakkers van de Westertoren. De bouwvakkers werden destijds zowaar in deze kroeg uitbetaald. Als verrassing hebben Kiki's Jordanese vrienden hier een afscheidsborrel voor haar georganiseerd. Een borrel is natuurlijk niks zonder een beetje sfeermuziek. Daarom zingt volkszanger Mick Harren, geheel in thema, een paar prachtige Jordanese liedjes voor Kiki. Zo sluiten we deze aflevering feestelijk af, weliswaar met een lach en een traan.

AT5