Verdediger Dies Janse heeft meerdere talenten: "Ik kom een keer op de trekker naar Ajax"

Janse speelt sinds 2020 in de jeugdopleiding van Ajax. Vorig seizoen maakte de verdediger zijn debuut bij Jong Ajax en speelde hij twaalf wedstrijden. Met zijn 1 meter 96 is Janse ijzersterk in de lucht, maar de Zeeuw beschikt ook over een goede traptechniek. Janse moest wel even schakelen toen hij twee dagen van tevoren hoorde dat hij mee mocht op trainingskamp met het eerste. "Het is echt iets geweldigs, je zit opeens in een spelersbus met allemaal grote namen. Het is wel even wennen", vertelt hij trots.

Mee met Ajax 1

Hoewel hij geen basisspeler is bij Jong Ajax, mag hij toch mee op trainingskamp met het eerste. De afwezigheid van verdediger Kaplan tijdens het EK, zorgde ervoor dat Janse zich in de kijker kon spelen in de voorbereiding. "Je moet gewoon ballen tonen en niet meegaan met de kudde", zegt Janse over zijn tot nu toe sterke voorbereiding. "Ik probeer gewoon mezelf te zijn en geen dingen doen die ik normaal ook niet zou doen", vertelt Dies over hoe hij omgaat met trainen met het eerste.

Een Italiaanse fan

Zijn goede voorbereiding blijft dus niet onopgemerkt, want Janse heeft een fan: Francesco Farioli. Vlak voor het interview liet de trainer weten van hem te genieten. "Dat is mooi om te horen. Het is alleen maar mooi als de trainer je waardeert", vertelt hij. Een bescheiden en nuchter antwoord van iemand die in korte tijd de nieuwe trainer van Ajax voor zich heeft gewonnen. Het past bij de persoonlijkheid van Janse die een rustige indruk maakt. De verdediger hoopt vooral op minuten bij Jong Ajax, maar natuurlijk droomt hij ook van minuten in het eerste. "Hier en daar probeer ik ook aan te sluiten bij Ajax 1", aldus Janse.

Op de tractor naar de club

Mocht het nu om een of andere gekke reden niet lukken met Janse in de voetballerij, dan kan hij altijd nog zijn vader helpen op de boerderij, want de verdediger heeft zijn tractorrijbewijs. "Ik moest destijds een training missen omdat ik mijn trekkerrijbewijs moest halen. Daar keken ze wel even vreemd van op. Maar ik heb wel de afspraak gemaakt dat ik nog een keertje op de trekker naar de club kom", vertelt hij lachend. En stel Ajax wordt dit jaar kampioen, komt Dies dan op de trekker naar het Museumplein? "Dat vind ik een prima deal", zegt hij lachend.