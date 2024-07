In Zuidoost loop je over de A9 in het groen: Het Brasapark

Op de Gaasperdammertunnel ligt het Brasapark, die de wijken Gaasperdam en Bijlmermeer verbindt. Het park ligt dan ook tussen het Nelson Mandelapark en het Gaasperpark. Het park is 3 kilometer lang en 65 meter breed. In het midden van het park ligt een rotonde met de op- en afritten van en naar de Gooiseweg (S112). Ook is er speeltuin en zijn er moestuinen te vinden.

Timmermans is te spreken over de verbinding tussen Gaasperdam en Bijlmermeer. "Je kan op een hele makkelijke manier van het ene deel van Zuidoost naar het andere. Het is een groene ader. Voor mens, plant en dier is hier de verbinding gemaakt", vertelt hij.

Bouwen met de natuur

Timmermans ziet een toekomst met 'natuurinclusief' bouwen voor zich, dat betekent gebouwen, parken en wegen ontwerpen met de natuur in gedachten. "Het zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als dubbel glas", pleit hij.

